Dembélé-Zukunft: Es wird schon wieder spannend

Die Vertragsverlängerung von Ousmane Dembélé beim FC Barcelona zog sich wie Kaugummi. Zwischenzeitlich war der Ex-Dortmunder sogar formell vereinslos, ehe er seinen Kontrakt im Camp Nou Mitte Juli doch noch ausdehnte. Allerdings nur um zwei Jahre bis 2024.

Damit steht eine alte Frage im Raum: Verlängern oder verkaufen? Barça-Präsident Joan Laporta sagt dazu: „Die Zeit wird kommen, um über eine Verlängerung zu sprechen.“ Laut der ‚Sport‘ sei Barcelona aber nicht zu einer deutlichen Gehaltserhöhung bereit – vielmehr würde man sich auch mit einem Verkauf beschäftigen.

Ablöse wandert zur Hälfte in Dembélés Tasche

Der Preis ist dabei klar: Dembélé darf im Sommer 2023 – also ein Jahr vor Vertragsende – für festgeschriebene 50 Millionen Euro wechseln. Die Hälfte davon würde in die Tasche des 25-jährigen Franzosen und seines Beraters fließen. Der FC Chelsea bekundet laut der ‚Sun‘ erneut Interesse.

Vorerst steht für Dembélé die WM in Katar im Mittelpunkt. Anschließend widmet er sich einmal mehr seiner Zukunft auf Vereinsebene. Unter Trainer Xavi ist der Flügelstürmer eine tragende Säule, sammelte in der laufenden Saison zwölf Scorerpunkte in 20 Spielen. Das verbessert Dembélés Verhandlungsposition nach verletzungs- und skandalgeprägten Jahren deutlich.