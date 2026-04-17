Juve verkündet wichtige Verlängerung

Juventus Turin kann weiterhin auf Manuel Locatelli zählen. Wie der italienische Rekordmeister verkündet, hat der 28-jährige Mittelfeldspieler seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2030 verlängert.

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Locatelli ist seit Kindheitstagen Juve-Fan und daher umso stolzer, die Alte Dame mittlerweile als Kapitän anzuführen. Parallel ist er auf die italienische Nationalmannschaft am Ball, für die er bislang 36 Mal auflief.