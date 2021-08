Delort nach Nizza

Der französische Erstligist OGC Nizza präsentiert einen neuen Stürmer. Der Algerier Andy Delort kommt vom HSC Montpellier. Medienberichten zufolge unterschreibt der 29-Jährige für drei Jahre und kostet eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro.

Delort ist in der Ligue 1 kein Unbekannter. In 201 Einsätzen in Frankreichs höchster Spielklasse traf er 63 Mal, 29 Treffer bereitete er darüber hinaus vor.