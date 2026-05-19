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Bayern verkauft Scholl

von David Hamza - Quelle: ksc.de
3 min.
Paul Scholl im KSC-Trikot @Maxppp

Paul Scholl (19) bleibt beim Karlsruher SC. Der Zweitligist macht Gebrauch von der Kaufoption, die dem FC Bayern dem Vernehmen nach 150.000 Euro beschert. Scholl war im vergangenen Sommer per Leihe nach Karlsruhe gekommen, für den Zweitligisten bestritt der Innenverteidiger 13 Pflichtspiele, zehnmal lief er für die Oberliga-Mannschaft des KSC auf.

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Geschäftsführer Sport Mario Eggimann erklärt: „Paul hat in seinen Einsätzen seine Anlagen und sein Potenzial unter Beweis gestellt - auch in schwierigen Drucksituationen. Mit seinen 19 Jahren steht er noch am Anfang seiner Entwicklung. Als zweikampfstarker und spielintelligenter Innenverteidiger besitzt er ein sehr interessantes Profil, auf das wir fest in unseren Planungen bauen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen und bedanken uns für die erneut gute Zusammenarbeit beim FC Bayern München.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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