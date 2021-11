SV Werder: Di Santo bietet sich an

Franco Di Santo kann sich eine Rückkehr zum SV Werder Bremen gut vorstellen. Im Interview mit der ‚Deichstube‘ bestätigt er, dass er auch in die zweite Bundesliga wechseln würde: „Ich würde es lieben, zu Werder Bremen zurückzukehren – auch in die 2. Liga. Ich bin mir sicher, dass ich beim Aufstieg helfen könnte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon vor einem Jahr bot der 32-Jährige öffentlich seine Rückkehr nach Bremen an. Ein Gespräch mit Manager Frank Baumann gab es aber nie. „Ich finde, der Respekt hätte es verlangt, dass er wenigstens reagiert und mir sagt: ‚Ich brauche dich nicht, ich will dich nicht‘“, so der Argentinier, der von 2013 bis 2015 für Werder spielte.