Kommentar
Premier League

Leipzig-Flirt Jacquet nach Manchester?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Sport
Jérémy Jacquet

Der nächste Topklub steigt in das Rennen um Jérémy Jacquet ein. Wie ‚Sky Sport‘ berichtet, hat auch Manchester United den 20-Jährigen ins Visier genommen. Neben dem FC Liverpool, Real Madrid und dem FC Arsenal ist nach FT-Informationen auch RB Leipzig am Franzosen interessiert.

Der Abwehrspieler ist bei Stade Rennes gesetzter Stammspieler und überzeugt mit seiner Physis in der Ligue 1. Vertraglich ist der französische U21-Nationalspieler noch bis 2029 an Rennes gebunden und dürfte aufgrund der hohen Nachfrage nicht günstig werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
Man United
Rennes
RB Leipzig
Jérémy Jacquet

