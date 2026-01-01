Leipzig-Flirt Jacquet nach Manchester?

Der nächste Topklub steigt in das Rennen um Jérémy Jacquet ein. Wie ‚Sky Sport‘ berichtet, hat auch Manchester United den 20-Jährigen ins Visier genommen. Neben dem FC Liverpool, Real Madrid und dem FC Arsenal ist nach FT-Informationen auch RB Leipzig am Franzosen interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Abwehrspieler ist bei Stade Rennes gesetzter Stammspieler und überzeugt mit seiner Physis in der Ligue 1. Vertraglich ist der französische U21-Nationalspieler noch bis 2029 an Rennes gebunden und dürfte aufgrund der hohen Nachfrage nicht günstig werden.