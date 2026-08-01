Werder-Abgang: Friedl hat eine Tendenz

Der SV Werder Bremen kann offenbar auch in der kommenden Saison auf Kapitän Marco Friedl zählen. „Im Fußball kann es schnell gehen, viel kann passieren. Ich habe mich aber noch nicht mit einem Wechsel beschäftigt, aber ausschließen kann man es nie. Es war ein schwieriges Jahr, trotzdem suche ich nicht aktiv mit meinem Berater nach einem neuen Verein. Ich gehe daher sehr stark davon aus, dass ich bei Werder Bremen bleibe“, gab der Innenverteidiger nach dem 4:2-Sieg gegen Energie Cottbus zu Protokoll.

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Im Frühjahr war der VfL Wolfsburg stark an Friedl interessiert, dieser entschied sich jedoch für einen Verbleib bei Werder. Andere Interessenten für den 28-Jährigen, dessen Vertrag am Osterdeich bis 2028 läuft, sind bislang noch nicht durchgesickert.