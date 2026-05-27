Eintracht: Millionen für Smolcic?

Eintracht Frankfurt könnte zeitnah einen Abnehmer für Hrvoje Smolcic präsentieren. Während seiner Leihe zu Kocaelispor hat sich der Innenverteidiger in der Süper Lig offenbar so ins Rampenlicht gespielt, dass laut ‚Cagdas Kocaeli‘ nun Basaksehir Interesse an einer festen Verpflichtung zeigt. Der Regionalzeitung zufolge steht eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro zur Debatte.

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Doch auch Kocaelispor würde den 25-Jährigen gerne langfristig binden. Für die Frankfurter könnte sich das positiv auswirken, wenn mehrere Interessenten versuchen, den Linksfuß zu verpflichten. Stand jetzt müsste Smolcic allerdings in wenigen Wochen wieder bei der Eintracht auflaufen. Bis 2027 ist er noch vertraglich an den Bundesligisten gebunden.