VfB: Mavropanos zur Bundesliga-Konkurrenz?

Konstantinos Mavropanos weckt Begehrlichkeiten innerhalb der Bundesliga. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ berichtet, zeigt der VfL Wolfsburg Interesse an dem Innenverteidiger des VfB Stuttgart. Dem Bericht zufolge möchte der 25-jährige Grieche im Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

Bei den Schwaben steht der Rechtsfuß noch bis 2025 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel ist nicht Teil der Vereinbarung. Als Ablöse bringt die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ eine Summe von 15 Millionen Euro ins Spiel. Wölfe-Coach Niko Kovac habe die Klubführung darum gebeten, einen Abwehrspieler an Bord zu holen, der in Zweikämpfe geht, ein gutes Aufbauspiel besitzt, Torgefahr ausstrahlt und die Liga kennt.

All das trifft auf Mavropanos zu. Dementsprechend sind die Wölfe mit ihrem Interesse an den Abräumer allerdings nicht alleine. Ende Dezember berichtete die ‚Bild‘, dass Atlético Madrid Interesse an dem 25-Jährigen zeigt. Auch Inter Mailand könnte sich laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ in den Poker um den ehemaligen Spieler vom FC Arsenal einschalten. Die Nerazzurri sehen in dem Verteidiger einen geeigneten Ersatz für Milan Skriniar (28), der den Serie A-Klub im Sommer in Richtung Paris St. Germain verlassen wird.