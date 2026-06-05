30 Millionen: Real vor Überraschungstransfer?

Viele Personalentscheidungen bei Real Madrid hängen mit der Präsidentschaftswahl ab. Verteidigt Florentino Pérez sein Amt, übernimmt José Mourinho in Madrid. Zudem stehen mit Ibrahima Konaté (27/FC Liverpool) und Denzel Dumfries (30/Inter Mailand) zwei Zugänge auf der Matte.

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Darüber hinaus hat Pérez angekündigt, „ein Angebot über 150 Millionen Euro für einen Topspieler eines Champions League-Teams“ abzugeben. Übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um Michael Olise vom FC Bayern. Damit nicht genug: Auch ein bislang eher unbeschriebenes Blatt hat es den Königlichen offenbar angetan.

Die Rede ist von Caleb Yirenkyi (20), der in den kommenden Wochen mit Ghana an der WM teilnehmen wird. Das in der Regel gut informierte ‚Tipsbladet‘ berichtet, dass sich Real und sein designierter Chefcoach Mourinho bei Michael Essien gemeldet haben, um Informationen über den Mittelfeldspieler einzuholen.

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Gute Kontakte

Essien spielte einst selbst unter The Special One, seinen Landsmann Yirenkyi betreut er als Co-Trainer beim FC Nordsjaelland. Dort steht der 1,82 Meter große Rechtsfuß noch bis 2030 unter Vertrag. In Dänemark geht man aber trotz der Laufzeit davon aus, dass Yirenkyi in diesem Sommer den Schritt in eine der europäischen Topligen wagen wird.

Ein Premier League-Vertreter soll im Winter erfolglos 18 Millionen Euro für den Nationalspieler (elf Länderspiele) geboten haben und erst kürzlich blitzte der FC Porto mit einer Offerte von mehr als 20 Millionen Euro ab. ‚Tipsbladet‘ zufolge hält Nordsjaelland an der Forderung in Höhe von 30 Millionen Euro fest – schlägt Real für diese Summe zu und sorgt damit für den neuen Rekordverkauf aus der dänischen Superliga?

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Derweil haben die Galaktischen eine weitere Personalie ins Visier genommen: Mittelfeldakteur Mateus Fernandes (21) von Premier League-Absteiger West Ham United. Der ‚as‘ zufolge gefällt Mourinho das Profil des Portugiesen, der mehr als 90 Millionen Euro kosten soll.