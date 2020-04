Chelsea & Atlético jagen Oranje-Toptalent

Das niederländische Juwel Mohamed Sankoh hat das Interesse zweier Topklubs geweckt. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, wollen sich sowohl der FC Chelsea als auch Atlético Madrid um den 16-jährigen Mittelstürmer von Stoke City bemühen. Demnach haben beide Vereine bereits das Gespräch mit Sankoh und dessen Anhang gesucht.

Obwohl er ein bis zwei Jahre jünger ist als die meisten seiner Mit- und Gegenspieler in der U18-Premier League, konnte der oft mit Romelu Lukaku verglichene Angreifer in Stokes Nachwuchs schon einige Ausrufe setzen (drei Tore, drei Assists in sechs Liga-Partien). Schon im zarten Alter von 15 lief er für die niederländische U17 auf.