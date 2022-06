Bericht: Dembélé stellt Chelsea Bedingung

Ousmane Dembélé (25) vom FC Barcelona hat klare Ansichten, wie es bei seinem möglichen neuen Arbeitgeber ablaufen soll. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge knüpft der Flügelspieler die Bedingung einer Startplatzgarantie an einen Wechsel zum FC Chelsea. Bei Barça durfte der quirlige Rechtsaußen in La Liga nur 15 Mal von Beginn an ran. Unter Blues-Trainer Thomas Tuchel soll das bei einem potenziellen Wechsel an die Stamford Bridge anders laufen.

Eine endgültige Entscheidung über seine unmittelbare Zukunft hat Dembélé jedoch noch nicht getroffen. Neben Chelsea buhlt auch Paris St. Germain um die Dienste des in Kürze ablösefreien Franzosen. In Barcelona hat der 27-fache Nationalspieler nach zu hohen Gehaltsforderungen wohl keine Zukunft mehr.