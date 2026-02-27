Alarmierende Aussagen um Wirtz

Beim FC Liverpool macht man sich Sorgen um die Verletzung von Florian Wirtz. Auf die Frage, ob er einschätzen könne, wie es beim 22-Jährigen aussieht, antwortete Trainer Arne Slot auf der heutigen Pressekonferenz: „Nein, im Moment nicht. Normalerweise ist es so, dass ich es zwar weiß, es aber nicht teilen möchte. Aber aktuell weiß ich es wirklich nicht.“

„Jedes Mal, wenn ein Spieler nicht zur Verfügung steht, ist das eine Enttäuschung – und auch etwas, was ich nach letzter Woche nicht erwartet hatte“, so Slot weiter. Wirtz verpasste das vergangene Ligaspiel gegen Nottingham Forest (1:0) aufgrund von Rückenproblemen, die ihn seither außer Gefecht setzen. Von einer schnellen Rückkehr bis zu einer längeren Pause scheint nach Slots Aussagen alles möglich zu sein. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Situation gespannt beobachten.

Für Wirtz ist es die zweite Verletzungspause in seiner Debüt-Saison für die Reds. In wettbewerbsübergreifend 35 Spielen sammelte der Sommerneuzugang 14 Torbeteiligungen. Die Scorer spiegeln jedoch nicht gänzlich seinen Wert für die Mannschaft wider, schließlich glänzt der Spielmacher insbesondere durch kreative Momente, die auf dem Spielberichtsbogen keine Beachtung finden.