Chelsea: Hudson-Odoi soll verliehen werden

Callum Hudson-Odoi soll in der anstehenden Saison offenbar andernorts Spielpraxis sammeln. Wie das englische Online-Portal ‚90min.com‘ berichtet, wurde das 19-jährige Eigengewächs darüber informiert, dass die Blues nach einem geeigneten Leih-Arbeitgeber suchen.

Hudson-Odoi wird bereits seit seinem sechsten Geburtstag an der Stamford Bridge ausgebildet. Im vergangenen Jahr wollte der FC Bayern den 19-Jährigen unbedingt nach München lotsen, wenig später verlängerte er aber seinen Vertrag in London bis 2024. Nach den Verpflichtungen von Hakim Ziyech, Timo Werner und Kai Havertz könnte es für Hudson-Odoi in der Chelsea-Offensive eng werden.