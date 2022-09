Rummenigge: „Endlich von Ballast getrennt“

Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist voll des Lobes für die Arbeit der Führungsriege des FC Bayern im abgelaufenen Transferfenster. In der ‚Süddeutschen Zeitung‘ sagt er: „Bayern München hat in diesem Jahr sehr klug am Transfermarkt agiert. Ich finde, sie haben interessante Spieler verpflichtet. Und sie haben sich von manchem Ballast endlich getrennt.“ In der Vergangenheit habe Bayern viele Spieler eingekauft, die keine Rolle im Kader gespielt hätten. Deshalb müsse man sich „spätestens nach zwei Jahren“ von ihnen trennen.

Auch für Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Rummenigge warme Worte übrig: „Der Hasan ist genug gescholten worden in der Vergangenheit, dieses Jahr hat wirklich alles funktioniert.“ Nun liege es an Trainer Julian Nagelsmann, „aus einem Kader voller Top-Spieler ein Ensemble zu machen und es so zu orchestrieren, dass eine gute Stimmung in der Mannschaft ist.“