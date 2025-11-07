Menü Suche
Vor Hamburg-Spiel: BVB bangt um Duo

von Lukas Weinstock
Ramy Bensebaini jubelt @Maxppp

Hinter der Einsatzfähigkeit von Ramy Bensebaini (30) im morgigen Auswärtsspiel von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV (15:30 Uhr) steht ein Fragezeichen. Trainer Niko Kovac verriet auf der heutigen Pressekonferenz, dass der Verteidiger „ein bisschen Rückenprobleme“ habe, „die er schon vor zwei, drei Wochen hatte.“

Erfreuliche Nachrichten gibt es hingegen von Niklas Süle (30). „Niki wird heute wieder mittrainieren nach auskurierter Zehverletzung“, so Kovac. Ob auch Julian Brandt (29) rechtzeitig fit wird, ist noch offen. Kovac erklärt: „Jule werden wir heute im Training mal testen und gucken dann, ob es für morgen reicht oder nicht.“

