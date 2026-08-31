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Offiziell 2. Bundesliga

Wolfsburg verleiht Schalke-Flirt Amoura

von Martin Schmitz - Quelle: ogcnice.com
1 min.
Mohamed Amoura mit dem VfL Wolfsburg auf Reisen @Maxppp

Mohamed Amoura kehrt dem VfL Wolfsburg den Rücken. Der OGC Nizza gibt die Verpflichtung des 26-jährigen Angreifers bekannt, der bis Saisonende leihweise aus der Autostadt an die Côte d‘Azur wechselt. Darüber hinaus verfügt Nizza über eine Kaufoption. „Ich kenne die Ligue 1 gut und ich kenne OGC Nizza. Ich habe viele Freunde, die hier gespielt haben. Ich weiß, dass die letzte Saison nicht einfach war, aber ich weiß auch, dass es weiterhin große Ambitionen gibt. Mir hat gefallen, was ich von der Vereinsführung und dem Trainer gehört habe“, sagt Amoura.

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Beim VfL steht der Rechtsfuß noch bis 2029 unter Vertrag, wollte jedoch nicht mit dem Absteiger in die zweite Liga gehen. Olympique Lyon, Udinese Calcio und Al Sadd zeigten ebenfalls Interesse, auch Olympique Marseille und der FC Schalke 04 wurden zuletzt mit dem wendigen Stürmer in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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