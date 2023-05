Rolfes bestätigt Alonso-Verbleib

Simon Rolfes, Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, hat den Verbleib von Xabi Alonso (41) bestätigt. In einer Talkshow bei ‚Bild TV‘ verkündete Rolfes: „Wir sind froh, dass er bei uns ist. Und das wird auch noch eine Zeit so sein. Ich habe da überhaupt keine Sorge.“

„Er hat Vertrag bei uns – auch im nächsten Jahr“, führte der 41-Jährige an. In der Talkshow wurde Rolfes zudem mit einem Alonso-Bayern-Gerücht konfrontiert, konnte darauf aber gelassen reagieren: „Keine Ahnung, was irgendwann einmal in der Zukunft ist. Aber er ist Trainer bei uns. Er ist sehr, sehr glücklich bei uns.“ Ein Verbleib des Spaniers bei der Werkself auch über den Sommer hinaus scheint entschieden. Alonso selbst hatte sich vergangene Woche bereits zu Bayer bekannt.

