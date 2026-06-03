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Ablösefrei: Ex-Bremer Mbom zurück nach Deutschland

von Daniel del Federico
1 min.
Jean-Manuel Mbom @Maxppp

Jean Manuel Mbom hat einen neuen Verein gefunden. Der 26-Jährige wechselt zum VfL Bochum. Da der Vertrag des Defensivakteurs, der auf der Rechtsverteidiger-Positon und auf der Sechs zuhause ist, bei Viborg FF in diesem Sommer ausläuft, wird für den Revierklub keine Ablöse fällig. „Jean Manuel bringt ein tolles Gesamtpaket mit: Er ist sehr flexibel einsetzbar, kann sowohl im Zentrum auf der Sechs oder Acht sowie als rechter Verteidiger spielen. Überzeugt haben uns außerdem seine Dynamik und Laufstärke“, schwärmt Sportchef Simon Zoller.

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Mbom absolviert demnach derzeit bereits den Medizincheck an der Castroper Straße, ehe er ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier unterschreibt. Somit kehrt der ehemalige deutsche U-Nationalspieler nach drei Jahren im Ausland nach Deutschland zurück. 2023 hatte er den SV Werder Bremen in Richtung Dänemark verlassen, wo er insgesamt 90 Pflichtspiele für Viborg bestritt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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