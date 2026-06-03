Ablösefrei: Ex-Bremer Mbom zurück nach Deutschland

Jean Manuel Mbom hat einen neuen Verein gefunden. Der 26-Jährige wechselt zum VfL Bochum. Da der Vertrag des Defensivakteurs, der auf der Rechtsverteidiger-Positon und auf der Sechs zuhause ist, bei Viborg FF in diesem Sommer ausläuft, wird für den Revierklub keine Ablöse fällig. „Jean Manuel bringt ein tolles Gesamtpaket mit: Er ist sehr flexibel einsetzbar, kann sowohl im Zentrum auf der Sechs oder Acht sowie als rechter Verteidiger spielen. Überzeugt haben uns außerdem seine Dynamik und Laufstärke“, schwärmt Sportchef Simon Zoller.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mbom absolviert demnach derzeit bereits den Medizincheck an der Castroper Straße, ehe er ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier unterschreibt. Somit kehrt der ehemalige deutsche U-Nationalspieler nach drei Jahren im Ausland nach Deutschland zurück. 2023 hatte er den SV Werder Bremen in Richtung Dänemark verlassen, wo er insgesamt 90 Pflichtspiele für Viborg bestritt.