Das Lazarett beim FC Bayern lichtet sich ein wenig. Wie die Münchner mitteilen, sind Serge Gnabry (31) und Alphonso Davies (26) am heutigen Freitag nach ihrer Verletzungspause wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen.

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Offensivmann Gnabry laborierte an einer Muskelverletzung, Linksverteidiger Davies bremste ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel aus. Für einen Einsatz beim Hamburger SV (morgen, 15:30 Uhr) reicht es aber vermutlich noch nicht. Neben dem Duo muss der Rekordmeister verletzungsbedingt auf Harry Kane (31), Michael Olise (24), Ismael Saibari (25), Jamal Musiala (23) und Manuel Neuer (40) verzichten.