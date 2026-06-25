Jonah Kusi-Asare kehrt dem FC Bayern den Rücken. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der schwedische Stürmer unmittelbar vor dem Wechsel zum FC Fulham. Rund sechs Millionen Euro Ablöse fließen demzufolge an den deutschen Rekordmeister.

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Kusi-Asare lief in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Cottagers auf, die die Kaufoption von zwölf Millionen Euro nach dem eher enttäuschenden Gastspiel aber nicht ziehen wollten. Stattdessen ist es dem Premier League-Vertreter nun gelungen, die Ablöse zu drücken. In den vergangenen Tagen lehnte der 18-Jährige laut ‚Sky‘ Anfragen anderer englischer Bewerber ab.