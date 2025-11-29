Menü Suche
Top-Talent Karetsas in die Bundesliga?

Für den KRC Genk ist Konstantinos Karetsas wohl nicht mehr allzu lange zu halten. Führt sein Weg in die Bundesliga?

von David Hamza - Quelle: Het Laatste Nieuws
Konstantinos Karetsas reckt die Faust @Maxppp

Konstantinos Karetsas drängt sich mehr und mehr für den nächsten Karriereschritt auf. Das 18-jährige Offensivtalent, das bereits auf 64 Profieinsätze für den KRC Genk kommt, traf am Donnerstag in der Europa League gegen den FC Basel (2:1) äußerst sehenswert.

Anwesend waren im Stadion Scouts von 23 ausländischen Vereinen, berichtet die Zeitung ‚Het Laatste Nieuws‘, darunter Späher von Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Manchester City, der AS Monaco und dem AC Mailand.

Ob diese alle ausschließlich wegen Karetsas vor Ort waren, ist nicht bekannt. Vor allem ManCity soll aber am griechischen Nationalspieler interessiert sein, und auch die anderen Klubs dürften längst Notiz genommen haben vom 1,73 Meter großen Linksfuß, der meist auf der Außenbahn oder im offensiven Mittelfeld agiert.

An Genk ist Karetsas vertraglich noch bis 2029 gebunden. Ob er aber überhaupt noch länger als bis zum Sommer zu halten sein wird, ist fraglich. Auch der FC Bayern wurde vor einigen Monaten schon mit Karetsas in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
