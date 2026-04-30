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Mega-Angebot für Raphinha im Anflug

Beim FC Barcelona muss man sich im Sommer wohl ein weiteres Mal mit Transfer-Attacken auf Raphinha auseinandersetzen. Widerstehen Klub und Spieler dem ganz großen Geld?

von David Hamza - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Raphinha nach einem Tor @Maxppp

Saudi-Arabien wird es nach der Saison erneut bei Raphinha (29) probieren. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ sind drei Vereine aus dem Wüstenstaat bereit, Angebote für den aktuell verletzten Linksaußen des FC Barcelona abzugeben. Erfahrungsgemäß dürften diese extrem hoch ausfallen.

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Im vergangenen Sommer erreichte die Katalanen ein Saudi-Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro, Raphinha selbst hätte ein astronomisches Gehalt kassieren können. Letztlich verlängerte der Brasilianer seinen Vertrag bis 2028.

Auch nach derzeitigem Stand, so die ‚Mundo Deportivo‘, geht die Tendenz sowohl bei Barça als auch Raphinha zu einer Absage an Saudi-Arabien. Noch liegen aber keine konkreten Zahlen auf dem Tisch. Das soll sich zeitnah ändern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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