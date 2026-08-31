United verleiht Fitzgerald
Manchester United verleiht ein Eigengewächs. Mittelfeldspieler Jayce Fitzgerald (19) wird in der kommenden Saison für Rotherham United in der League Two auflaufen.
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Jayce joins on loan 🤝— Rotherham United (@RotherhamUnited) August 31, 2026
19-year-old midfielder Fitzgerald is the latest to join us for a season-long temporary switch from the @ManUtd pool of talent.https://t.co/Iu0Zuhq0ic #RUFC pic.twitter.com/GAILOhrBDt
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