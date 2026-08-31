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United verleiht Fitzgerald

Manchester United verleiht ein Eigengewächs. Mittelfeldspieler Jayce Fitzgerald (19) wird in der kommenden Saison für Rotherham United in der League Two auflaufen.

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