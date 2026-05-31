Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Acht Neuzugänge für Köln?

von David Hamza - Quelle: Bild
Thomas Kessler steigt innerhalb des 1. FC Köln auf. @Maxppp

Beim 1. FC Köln rollt die Kaderplanung für die kommende Saison gerade erst an. Nach Informationen der ‚Bild‘ wollen die Domstädter bis zu acht Neuzugänge verpflichten. Mindestens ein Mittelstürmer, ein Innenverteidiger, zwei Linksverteidiger, ein Sechser und ein Spielmacher stehen oben auf der Prioritätenliste.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Abgänge könnten zusätzliche Transfers erfordern. Für das Abwehrzentrum bleibt Ex-Kölner Sebastiaan Bornauw (27/Leeds United) ein Kandidat, zudem soll Leihspieler Jahmai Simpson-Pusey (20/Manchester City) gekauft werden. Unter Dach und Fach ist bislang lediglich die Festverpflichtung des bislang ausgeliehenen Mittelfeldspielers Tom Krauß (24/Mainz 05).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert