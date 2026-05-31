Acht Neuzugänge für Köln?

Beim 1. FC Köln rollt die Kaderplanung für die kommende Saison gerade erst an. Nach Informationen der ‚Bild‘ wollen die Domstädter bis zu acht Neuzugänge verpflichten. Mindestens ein Mittelstürmer, ein Innenverteidiger, zwei Linksverteidiger, ein Sechser und ein Spielmacher stehen oben auf der Prioritätenliste.

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Weitere Abgänge könnten zusätzliche Transfers erfordern. Für das Abwehrzentrum bleibt Ex-Kölner Sebastiaan Bornauw (27/Leeds United) ein Kandidat, zudem soll Leihspieler Jahmai Simpson-Pusey (20/Manchester City) gekauft werden. Unter Dach und Fach ist bislang lediglich die Festverpflichtung des bislang ausgeliehenen Mittelfeldspielers Tom Krauß (24/Mainz 05).