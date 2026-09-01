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Update Bundesliga

VfB: Berater verhandeln Last-Minute-Abschied

Beim VfB Stuttgart könnte noch ein Abschied ins Haus stehen. Um den Verbleib von Andrés Chema muss wieder gezittert werden.

von Remo Schatz - Quelle: Sky
1 min.
Chema Andrés im VfB-Trikot @Maxppp

Lange war in diesem Sommer offen, ob der VfB Stuttgart mit Andrés Chema für die neue Saison planen kann. Zwar ist der Sechser noch bis 2030 vertraglich gebunden, Real Madrid hätte das Eigengewächs aber per Rückkaufoption zurückholen können. Die Königlichen verzichteten, ein Abschied bis zum Ende des Tages scheint nun aber doch wieder möglich.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigt sich Brighton & Hove Albion sehr konkret mit dem Spanier. Demnach finden aktuell Gespräche auf Beraterebene statt. Verhandlungen zwischen den Vereinen seien zum jetzigen Stand aber noch nicht angelaufen.

Laut dem Bezahlsender ist es jedoch fraglich, ob der Deal in den letzten Stunden noch über die Bühen gehen kann. Zumal offen ist, ob Real aufgrund der Rückkaufoption vor einem Deal mit ins Boot geholt werden müsste.

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Update (18:21 Uhr): Der Deal scheint tatsächlich noch über die Bühne zu gehen. Der VfB hat einer Ablöse in Höhe von 23 Millionen Euro sowie einer hohen Weoterverkaufsbeteiligung mündlich zugestimmt. Der Spanier habe Stuttgart bereits verlassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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