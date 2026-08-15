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Offiziell Premier League

Salzburg verkauft Gourna-Douath

von Daniel del Federico
Lucas Gourna-Douath im RB-Trikot @Maxppp

Premier League-Aufsteiger Hull City verkündet seinen zehnten Sommerneuzugang: Lucas Gourna-Douath (23) wechselt von RB Salzburg zu den Tigers. Der Franzose unterschreibt auf der Insel einen Vertrag bis 2031.

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Gourna-Douath war 2022 von seinem Jugendklub AS Saint-Étienne für 13 Millionen Euro zu den Österreichern gewechselt, die den Franzosen nun mit einem deutlichen Minusgeschäft weiterverkaufen. Dem Vernehmen nach bezahlen die Engländer lediglich drei Millionen Euro für den Mittelfeldspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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