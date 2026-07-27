Der FC Chelsea möchte offenbar Jordan Henderson verpflichten. Wie Fabrizio Romano meldet, arbeiten die Blues an einem ablösefreien Transfer des 36-jährigen Sechsers, der noch ein Jahr beim FC Brentford unter Vertrag steht.

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Chelseas neuer Coach Xabi Alonso will seinem Kader offenbar Erfahrung zufügen. Daher rührt auch das am heutigen Montag bekanntgewordene Interesse an Stürmer Danny Welbeck (35/Brighton & Hove Albion). Henderson ist 90-facher englischer Nationalspieler und war auch bei der WM Teil des Kaders von Thomas Tuchel.