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Premier League

Klopps besondere Beziehung zu Wirtz

von Emanuel Schultz - Quelle: Bild
1 min.
Florian Wirtz & Jürgne Klopp herzen sich @Maxppp

Jürgen Klopp ist für Florian Wirtz offenbar auch abseits der Nationalmannschaft eine wichtige Bezugsperson. In der Sonntagssendung ‚Lage der Liga‘ der ‚Bild‘ gewährt Reporter Christian Falk Einblicke in den regelmäßigen Austausch zwischen dem ehemaligen Liverpool-Coach und dem deutschen Nationalspieler: „Er (Jürgen Klopp, Anm. d. Red.) führt wirklich nach jedem Spiel von Liverpool SMS-Kontakt und telefoniert mit ihm.“

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Zudem soll Klopp einen großen Einfluss auf die sportliche Entwicklung des 23-Jährigen haben. „Ich habe sogar aus Liverpool schon gehört: Der spricht mit ihm mehr als der Trainer (Andoni Iraola, Anm. d. Red.) vor Ort. Da sieht man, wie wichtig dieser Spieler für sein System ist“, erklärt der ‚Bild‘-Experte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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