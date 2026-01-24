Spurs: Robertson zum Schnäppchen-Preis

Andy Robertson steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur und könnte dabei zu einem echten Schnäppchen werden. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, verhandeln die Spurs mit dem FC Liverpool über eine Ablösesumme von knapp über fünf Millionen Euro. Der Vertrag des Schotten in Liverpool läuft im kommenden Sommer aus.

Robertson selbst soll sich bereits mit Tottenham auf einen Wechsel verständigt haben, die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen. In der laufenden Spielzeit verlor er seinen langjährigen Stammplatz bei den Reds an Milos Kerkez (22), weshalb er eine neue Herausforderung anstrebt. Das kriselnde Team von Thomas Frank sucht händeringend nach einem erfahrenen Verteidiger und forciert daher die Verpflichtung des 31-Jährigen. Bei der heutigen Auswärtspartie beim AFC Bournemouth (18:30 Uhr) wird der Linksverteidiger jedoch aller Voraussicht nach noch im Aufgebot der Reds stehen.