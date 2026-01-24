Menü Suche
Kommentar 2
Premier League

Spurs: Robertson zum Schnäppchen-Preis

von Daniel del Federico - Quelle: Daily Mail
1 min.
Andy Robertson sucht eine Anspielstation @Maxppp

Andy Robertson steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur und könnte dabei zu einem echten Schnäppchen werden. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, verhandeln die Spurs mit dem FC Liverpool über eine Ablösesumme von knapp über fünf Millionen Euro. Der Vertrag des Schotten in Liverpool läuft im kommenden Sommer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Robertson selbst soll sich bereits mit Tottenham auf einen Wechsel verständigt haben, die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen. In der laufenden Spielzeit verlor er seinen langjährigen Stammplatz bei den Reds an Milos Kerkez (22), weshalb er eine neue Herausforderung anstrebt. Das kriselnde Team von Thomas Frank sucht händeringend nach einem erfahrenen Verteidiger und forciert daher die Verpflichtung des 31-Jährigen. Bei der heutigen Auswärtspartie beim AFC Bournemouth (18:30 Uhr) wird der Linksverteidiger jedoch aller Voraussicht nach noch im Aufgebot der Reds stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Spurs
Liverpool
Andrew Robertson

Weitere Infos

Premier League Premier League
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Liverpool Logo FC Liverpool
Andrew Robertson Andrew Robertson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert