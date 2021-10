Tillman: „Warte auf meine Chance“

Malik Tillman will sich beim FC Bayern München seine Chance auf Profieinsätze erarbeiten. Über seinen Karriereplan sagt der frischgebackene Torschütze der U21-Nationalmannschaft laut ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘: „Stand jetzt bin ich bei Bayern. Ich warte auf meine Chance und hoffe, dass ich sie auch bekomme. Was in der Zukunft passiert, kann ich leider noch nicht sagen.“

Tillman erhielt in dieser Saison einen Vertrag für die Profis des FC Bayern und stand in der Bundesliga bereits zweimal im Kader. Auf seine ersten Spielminuten wartet er aber noch. Bereits in der vergangenen Saison berief Hansi Flick den 19-Jährigen zu den Profis, bevor ihn ein Kreuzbandriss zurückwarf.