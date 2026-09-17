Chelsea-Boss nimmt den Hut

Todd Boehly gibt seine Position als Vorsitzender des FC Chelsea auf und verkauft seine Anteile am Klub. Wie die Blues in einer offiziellen Stellungnahme vermelden, scheiden sowohl der umstrittene US-Amerikaner als auch Mitbesitzer Mark Walter aus dem Verein aus und veräußern ihre Minderheitsanteile an den Mehrheitseigentümer Clearlake Capital. Dieser hat fortan die volle Kontrolle über den Verein.

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Club Statement: Chelsea Football Club announces ownership transition. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 16, 2026

Boehly hatte zusammen mit dem Konsortium den Klub 2022 für knapp 2,7 Milliarden Euro von Roman Abramovic übernommen, der aufgrund der gegen Russland ausgesprochenen Sanktionen zu Beginn des Ukraine-Kriegs nicht mehr länger als Besitzer geduldet wurde. Der 52-Jährige fiel in den vergangenen Jahren des Öfteren durch fehlendes Fußballfachwissen auf und zeichnete für die umstrittene Entlassung von Thomas Tuchel im Jahr 2023 verantwortlich.