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Bundesliga

RB findet prominenten Klopp-Nachfolger

Der RB-Konzern besetzt die Stelle von Jürgen Klopp nach dessen Abgang zum DFB neu. Erneut übernimmt ein Deutscher mit viel Erfahrung.

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Jürgen Klopp trägt eine Mütze @Maxppp

Der Ersatz für Jürgen Klopp ist gefunden. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird Roger Schmidt den Posten als Golbal Head of Soccer bei Red Bull übernehmen. Der 59-Jährige ist aktuell als Global Sports Director der japanischen J-League im Einsatz.

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Unter anderem war auch Markus Krösche von Eintracht Frankfurt ein Kandidat für die Nachfolge von Klopp. Krösche bleibt aber bei der SGE, Klopp hat als Bundestrainer unterschrieben. Für Schmidt ist der RB-Konzern kein Neuland. Zwischen 2012 und 2014 war er Trainer bei RB Salzburg.

Der 59-Jährige wurde in den vergangenen Jahren seit seinem Engagement bei Bayer Leverkusen (2014 bis 2017) immer wieder mit Bundesligisten in Verbindung gebracht, ein Comeback blieb aber aus. Als Head of Commercial wechselt außerdem Florian Scholz von RB Leipzig in die große Zentrale.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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