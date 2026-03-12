„Wird mit Anrufen bombardiert“: Neuer Olic für Bayern?

Auf der Suche nach spannenden Talenten ist der FC Bayern München offenbar in der kroatischen Liga fündig geworden. Wie Robert Spehar, der Präsident von NK Osijek, gegenüber ‚Sportske Novosti‘ verrät, gehört der deutsche Rekordmeister offenbar zu den Interessenten für Anton Matkovic: „Er wird mit Anrufen von Managern bombardiert – Dinamo, Hajduk, Bayern, ich weiß nicht, wer alles genannt wird. Ich glaube, sein Kopf ist wie eine Trommel. Jemand aus dem Verein muss rund um die Uhr bei ihm sein und sehen, was als Nächstes passiert und wie es weitergeht.“

Der 20-jährige Angreifer macht beim Abstiegskandidaten mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und wird mit Ex-Bundesligaprofi Ivica Olic verglichen, der unter anderem auch im Münchner Trikot gespielt hatte.

Matkovic ist kein klassischer Mittelstürmer, sondern besticht durch eine starke Mentalität, eine hohe Arbeitsrate und häufige Vorstöße aus einer tieferen Position. Anfang Dezember hat sich der U21-Nationalspieler einen Stammplatz erkämpft und seitdem in zehn Einsätzen zwei Scorerpunkte gesammelt.