M'gladbach: Hütter spricht über Wintertransfers

Adi Hütter will nicht ausschließen, dass Borussia Mönchengladbach auf dem Winter-Transfermarkt tätig wird. „Jedes halbe Jahr muss man den Kader mal durchforsten und schauen, was wir da in der Winterpause machen“, so der Gladbacher Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz.

Mehr wollte Hütter in Abwesenheit von Sportdirektor Max Eberl dann aber nicht zu dem Thema sagen. Letzterer hatte jüngst nicht ausgeschlossen, dass die Leistungsträger Denis Zakaria (25) und Matthias Ginter (27), deren Verträge zum Saisonende auslaufen, im Januar den Klub verlassen. Falls es so kommt, werden die Fohlen Ersatz brauchen.