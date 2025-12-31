Diomande: Muss sich RB vom 100-Millionen-Traum verabschieden?

Yan Diomande hat sich in Windeseile zu einem der begehrtesten Flügelflitzer der Welt entwickelt. Zahlreiche Topklubs haben den Namen des Ivorers ganz oben auf ihren Wunschlisten notiert. Spätestens im kommenden Sommer dürfte ein heißer Poker anstehen, bei dem sich die Interessenten nach Wunsch von RB Leipzig gut und gerne bis zu einem dreistelligen Millionenbetrag hochschaukeln könnten.

Das britische ‚Sky Sports‘ schätzt Diomandes Wert nach eigenen Recherchen allerdings deutlich niedriger ein: Bei 60 bis 70 Millionen Euro liege der Preis, den man für den 19-jährigen Rechtsfuß momentan veranschlagen könnte.

Nun befindet man sich aktuell ohnehin noch ganz am Anfang des Pokers. Bayern München, Paris St. Germain und sämtliche Spitzenvereine aus der Premier League sind vorerst in Lauerstellung, haben aber Diomandes Entwicklung genau im Blick.

Der Youngster weilt zurzeit mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup und ist dort als Stammspieler auf der rechten Außenbahn gesetzt. Ein erfolgreiches Abschneiden mit persönlichen Glanzlichtern dürfte den Preis weiter nach oben treiben.