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Offiziell Bundesliga

Frankfurt gibt Fenyo ab

von Daniel del Federico
1 min.
Noah Fenyö im Einsatz für die SGE @Maxppp

Eintracht Frankfurt und Noah Fenyo gehen ab sofort getrennte Wege. Wie die Hessen mitteilen, wechselt der 20-Jährige zur kommenden Saison zum ungarischen Erstligisten Újpest FC. Dorthin war der Verteidiger bereits in der vergangenen Rückrunde verliehen.

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Fenyo war 2016 in die Jugend von Eintracht Frankfurt gewechselt, kam für die Profis jedoch nie zum Einsatz. Die SGE behält dennoch ein Stück weit die Kontrolle: Der Verein bestätigte, dass man sich eine Rückkaufklausel für den jungen Ungarn gesichert hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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