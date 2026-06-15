Frankfurt gibt Fenyo ab

Eintracht Frankfurt und Noah Fenyo gehen ab sofort getrennte Wege. Wie die Hessen mitteilen, wechselt der 20-Jährige zur kommenden Saison zum ungarischen Erstligisten Újpest FC. Dorthin war der Verteidiger bereits in der vergangenen Rückrunde verliehen.

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Abgang Noah Fenyö ℹ️



Der 20-jährige Verteidiger wechselt zur neuen Saison fest zum Újpest FC. Eintracht Frankfurt hat sich eine Rückkaufoption gesichert.



Danke für deinen Einsatz und alles Gute für Dich, Noah! 🍀#SGE pic.twitter.com/eXfb4XTnP4 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 15, 2026

Fenyo war 2016 in die Jugend von Eintracht Frankfurt gewechselt, kam für die Profis jedoch nie zum Einsatz. Die SGE behält dennoch ein Stück weit die Kontrolle: Der Verein bestätigte, dass man sich eine Rückkaufklausel für den jungen Ungarn gesichert hat.