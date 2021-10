Barça muss auf Roberto verzichten

Sergi Roberto fällt beim FC Barcelona verletzungsbedingt aus. Wie die Katalanen bekanntgeben, hat der Rechtsverteidiger eine Oberschenkelverletzung erlitten. Zur genauen Ausfallzeit macht sein Klub kein Angaben.

Roberto bestritt in der laufenden Saison neun von zehn möglichen Ligapartien, konnte dabei zwei Tore erzielen und ein weiteres auflegen. Am heutigen Samstag gegen Depotivo Alavés (21 Uhr) fehlt der 29-Jährige definitiv im Kader.

‼️ INJURY NEWS



First team player Sergi Roberto has picked up an injury in his right thigh. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/6ZdFLgpwq1