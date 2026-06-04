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Premier League

Iraola unterschreibt heute

von David Hamza - Quelle: Sky Sports
Coach Andoni Iraola @Maxppp

Der FC Liverpool wird die Verpflichtung seines neuen Cheftrainers Andoni Iraola aller Voraussicht nach zeitnah verkünden. Laut ‚Sky Sports‘ kommt der 43-jährige Spanier am heutigen Donnerstagmorgen an der Anfield Road an, um seinen Vertrag zu unterschreiben.

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Iraola wechselt ablösefrei vom AFC Bournemouth zu Liverpool. Bei den Reds folgt er auf den entlassenen Arne Slot. Um Iraola hatte sich lange Zeit auch Bayer Leverkusen sehr konkret bemüht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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