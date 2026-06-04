Iraola unterschreibt heute

Der FC Liverpool wird die Verpflichtung seines neuen Cheftrainers Andoni Iraola aller Voraussicht nach zeitnah verkünden. Laut ‚Sky Sports‘ kommt der 43-jährige Spanier am heutigen Donnerstagmorgen an der Anfield Road an, um seinen Vertrag zu unterschreiben.

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Iraola wechselt ablösefrei vom AFC Bournemouth zu Liverpool. Bei den Reds folgt er auf den entlassenen Arne Slot. Um Iraola hatte sich lange Zeit auch Bayer Leverkusen sehr konkret bemüht.