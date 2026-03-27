Bosniens Held: Bayer verkündet Alajbegovic-Rückkehr

Am gestrigen Einzug der bosnischen Nationalmannschaft ins WM-Playoff-Finale gegen Italien (Dienstag, 20:45 Uhr) hatte Kerim Alajbegovic entscheidenden Anteil. Der gebürtige Kölner bereitete zunächst per Ecke den späten Ausgleichstreffer durch Edin Dzeko vor. Im Elfmeterschießen verwandelte der 18-Jährige dann selbst den entscheidenden Elfmeter zum 5:4-Endstand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Vorstellung wird auch Bayer Leverkusen gefallen haben. Schon längst war durchgesickert, dass Alajbegovic im Sommer zu seinem Ausbildungsklub zurückkehren wird. Nun ist ein Haken dran: Wie der Bundesligist mitteilt, hat der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2031 unterschrieben.

Im vergangenen Sommer war Alajbegovic für zwei Millionen Euro von Bayer zu RB Salzburg gewechselt. Dort blühte er auf, erzielte in bislang 36 Pflichtspielen elf Tore und gab drei Assists, wurde zudem Nationalspieler. Bayer macht nun von einer Rückkaufoption Gebrauch. Acht Millionen fließen dafür nach Österreich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayer-Sportchef Simon Rolfes ordnet ein: „Kerim Alajbegovic hat die in ihn gesetzten hohen Erwartungen in Salzburg nicht nur erfüllt, er hat sie sogar in kürzester Zeit übertroffen. Bei RB ist er trotz seiner Jugend schon zu einem absoluten Leistungsträger geworden und hat auch auf internationaler Ebene Topleistungen abgeliefert. Wir sind sicher, dass Kerim in den kommenden Jahren auch eine wichtige Rolle bei Bayer 04 Leverkusen einnehmen kann.“