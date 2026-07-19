Real trifft Rodri-Entscheidung | Überraschender Foden-Wechsel?

Real trifft Rodri-Entscheidung

Kaum ein Spieler wurde in den vergangenen Monaten so hartnäckig mit Real Madrid in Verbindung gebracht wie Rodri. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Königlichen jedoch keine Absicht, den Mittelfeldstar von Manchester City zu verpflichten. Das überrascht durchaus, schließlich soll Rodri einem Wechsel ins Santiago Bernabéu grundsätzlich offen gegenüberstehen und besitzt bei den Skyblues nur noch einen Vertrag bis 2027. Dabei hätte Enrique Riquelme, der die Präsidentschaftswahl gegen Florentino Pérez verlor, Rodri gerne nach Madrid gelotst. Unter der aktuellen Führung ist ein Transfer dagegen wohl kein Thema.

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Kurios dabei: Im Umfeld des Klubs soll die Überzeugung herrschen, dass der Ballon d’Or-Sieger von 2024 den Königlichen hervorragend zu Gesicht stehen würde. Dem Bericht zufolge vertreten selbst einige Führungsspieler intern die Ansicht, dass Rodri sportlich bestens zu Real passen würde. Bei den Madrilenen stößt es derweil auf Unmut, dass die Gerüchte um den 30-Jährigen seit Monaten nicht abreißen. Sollte Rodri Spanien am heutigen Abend gegen Argentinien (21 Uhr) zum WM-Titel führen, dürfte die Entscheidung in der spanischen Hauptstadt jedenfalls nicht weniger diskutiert werden.

Foden für Leão?

Vor fast drei Monaten berichtete ‚The Athletic‘, dass Phil Foden (26) seinen nur noch bis 2027 laufenden Vertrag bei Manchester City um drei Jahre verlängern wird. Passiert ist seitdem nichts. Foden, der es zudem nicht in den englischen WM-Kader schaffte, könnte stattdessen sogar den Verein wechseln.

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Laut der ‚Tuttosport‘ zeigt der AC Mailand konkretes Interesse am linksfüßigen Offensivspieler, der unter dem neuen City-Trainer Enzo Maresca keine Schlüsselposition einnehmen soll. 50 bis 60 Millionen Euro nennt die italienische Sportzeitung als mögliche Ablöse. In etwa die Summe, die Milan mit einem Verkauf von Stürmer Rafael Leão (27) einnehmen könnte.