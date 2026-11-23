Angesprochen auf die Sommer-Gerüchte um Michael Olise und Real Madrid hat Max Eberl enthüllt, dass die Königlichen durchaus Kontakt zum FC Bayern aufgenommen haben. Die ‚Bild‘ zitiert den Sportvorstand von einem Fanklub-Besuch am Wochenende: „Real Madrid hat zweimal angerufen, um zu versichern, dass es keinerlei Kontakt gab oder gibt.“ Die Spur des 24-Jährigen zu den Königlichen war demnach wohl nicht so heiß, wie vor einigen Monaten angenommen.

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Wirklich sicher war sich Eberl aber zu der Zeit auch nicht, dass Olise nach der Weltmeisterschaft nicht doch mit einem Wechselgesuch vorstellig werden könnte. „Während der WM habe ich eine Nachricht von Michael bekommen. Ich habe erst gezögert, diese zu öffnen“, gestand Eberl. Die Erleichterung folgte aber schnell: „Es war dann aber nur ein Bild von Michael mit Manu Koné, die mir einen Gruß geschickt haben.“