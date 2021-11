Werder: Keine Chance bei Fassnacht?

Der SV Werder Bremen war im Sommer nah dran an der Verpflichtung des schweizerischen Nationalspielers Christian Fassnacht (28), ein weiterer Anlauf im Winter ist aber wohl zwecklos. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist ein Wechsel an die Weser „so gut wie ausgeschlossen“. Grund sei das sportlich schwache Abschneiden der Grün-Weißen in der zweiten Liga.

Aktuell rangiert Werder auf Platz acht. Fassnacht liegt mit Young Boys auf Rang drei der Schweizer Super League, der Mittelfeldspieler traf in elf Ligaspielen bereits achtmal. Bremen-Coach Markus Anfang wünscht sich Neuzugänge im Januar. Konkreter sagt er: „Diese Achter-Position wäre noch mal etwas, worüber wir uns Gedanken machen könnten.“