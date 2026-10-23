Borussia Mönchengladbach wird wohl im kommenden Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden. Das verrät Sportchef Rouven Schröder im Interview mit ‚Sport1‘: „Wenn wir im Winter die Möglichkeit haben zuzuschlagen, werden wir uns auch verstärken.“

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Mit null Punkten aus sechs Bundesliga-Spielen droht den Fohlen der Absturz in die zweite Liga. Um das Saisonziel Klassenerhalt doch noch zu erreichen, könnte Gladbach im Winter personell nachlegen. Schröder betont: „Wenn wir der Meinung sind, dass wir uns im Winter verstärken müssen, um unser Ziel zu erreichen, dann werden wir das tun. Borussia Mönchengladbach gehört in die Bundesliga“. Sollte Gladbach in dieser Saison den Abstieg nicht verhindern können, könnte Alexander Blessin trotzdem im Amt bleiben. Auf die Frage, ob der Vertrag mit dem neuen Chefcoach auch für die zweite Liga gelte, antwortet Schröder unmissverständlich: „Ja, definitiv.“