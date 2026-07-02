Am Ende blieb Julien Duranville für Borussia Dortmund ein nicht eingelöstes Versprechen. Wie Olympique Lyon offiziell mitteilt, verlässt der belgische Youngster die Schwarz-Gelben endgültig und wechselt zum Ligue 1-Klub.

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Dort unterschreibt der Flügelspieler einen Vertrag bis 2031. Als Ablöse fließen laut Angaben von OL fünf Millionen Euro, 3,5 weitere Millionen können an Boni folgen. Die Franzosen sichern sich außerdem eine 20-prozentige Weiterverkaufsklausel.

Répondez par « oui » ou par « non », sans argumenter 😶🔴🔵 pic.twitter.com/AZbEv5c9Ys — Olympique Lyonnais (@OL) July 2, 2026

Im Januar 2023 war Duranville mit großen Vorschusslorbeeren ebenfalls für 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht nach Dortmund gewechselt. Durch Bonuszahlungen ist diese Summe mittlerweile jedoch auf 13 Millionen Euro angestiegen. Dennoch hält sich der Verlust für den Bundesligisten angesichts der stagnierenden Entwicklung des belgischen U21-Nationalspielers zumindest in Grenzen.

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Duranville konnte sich – vor allem aufgrund einiger hartnäckiger Verletzungen – nicht beim BVB durchsetzen, kam in dreieinhalb Jahren lediglich auf 27 Einsätze (ein Tor und eine Vorlage). In der abgelaufenen Rückrunde war der Rechtsfuß an den FC Basel verliehen. In 16 Super League-Einsätzen gelangen Duranville zwei Treffer und eine Vorlage.