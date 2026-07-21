138 Millionen: Rogers hat unterschrieben

Der Transfer von Morgan Rogers zum FC Chelsea ist in trockenen Tüchern. Laut ‚The Athletic‘ hat der Offensivspieler einen bis 2032 datierten Vertrag bei den Blues unterschrieben. Zudem sollen die Parteien eine Option auf eine weitere Saison vereinbart haben.

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Umgerechnet rund 138 Millionen Euro fließen an Aston Villa. Ursprünglich hatte es lange so ausgesehen, als erhielte der FC Arsenal den Zuschlag, doch Chelsea übertrumpfte die Gunners kurzfristig.