Zidane schwärmt von Juventus

Zinedine Zidane zeigt sich gegenüber einer Rückkehr zu Juventus Turin nicht abgeneigt. Im Gespräch mit ‚Sky Italia‘ sagte der Trainer von Real Madrid am Rande des 3:1-Siegs gegen den FC Liverpool am gestrigen Dienstagabend: „Italien ist immer in meinem Herzen, Juventus war schon immer wichtig für mich.“

Ob eine Rückkehr möglich sei? „Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt hier bei Real Madrid. Wir werden sehen.“ Zidanes Vertrag bei den Königlichen ist noch bis 2022 datiert. Ob der frühere Weltfußballer den Kontrakt erfüllt, ist offen. Bei Juventus, wo Zidane zwischen 1996 und 2001 spielte, wird der Franzose seit Jahren immer wieder mal gehandelt. Ebenso bei der französischen Nationalmannschaft.