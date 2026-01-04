Menü Suche
Köln: Wichtiges Detail zum Simpson-Pusey-Deal

von Julian Jasch - Quelle: Sky Sports
Jahmai Simpson-Pusey läuft über den Ball @Maxppp

Manchester City gibt den Zugriff auf Jahmai Simpson-Pusey (20) offenbar nicht ab. ‚Sky Sports‘ berichtet von einer Rückkaufklausel, die die Skyblues mit dem 1. FC Köln im Zuge des bevorstehenden Transfers vereinbart haben. Der Abwehrspieler wird vorbehaltlich des Medizinchecks auf Leihbasis samt Kaufoption zum Bundesligisten wechseln.

Gleichzeitig wird Simpson-Puseys erfolgloses Gastspiel bei Celtic Glasgow abgebrochen, das eigentlich noch bis zum Sommer gehen sollte. In Schottland kam der Engländer bis dato nur zweimal zum Einsatz. In Köln soll er nun dabei helfen, den personellen Engpass aufzufangen.

