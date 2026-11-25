Der FC Schalke 04 würde den Vertrag mit Innenverteidiger Hasan Kurucay gerne verlängern. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sind für die Winterpause Verhandlungen mit dem 29-Jährigen angesetzt. Dies wurde dem Management des Rechtsfußes bereits bestätigt.

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In den vergangenen Wochen hatte Kurucay wiederholt betont, dass er enttäuscht darüber ist, dass sein im Sommer auslaufender Vertrag noch nicht ausgeweitet wurde. Kurucay stand in dieser Saison bei allen zwölf Pflichtspielen in der Startelf.