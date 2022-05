Handwerker verlängert in Nürnberg

Tim Handwerker bleibt ein Clubberer. Wie der 1. FC Nürnberg mitteilt, verlängert der 23-Jährige seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag langfristig. Die genaue Laufzeit des neuen Arbeitspapiers geben die Franken nicht bekannt.

Sportvorstand Dieter Hecking über die zähen Vertragsgespräche mit dem Linksverteidiger: „Er ist ein wichtiger und fester Bestandteil unseres Teams. Auch wenn sich die Gespräche aus nachvollziehbaren Gründen etwas länger gestaltet haben, haben sie am Ende ein gutes Ende gefunden.“ In der laufenden Saison stand Handwerker in jedem Ligaspiele in der Startelf und ist als absolute Stammkraft im Team etabliert.